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Чемпионат Франции. «Нанси» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Монако» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Нанси» примет «Шоле», «Нантер» сыграет с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 11-3, Виллербан – 11-3, Монако – 10-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Ле-Ман – 9-6, Сен-Кантен – 8-6, Страсбур – 7-7, Нанси – 7-7, Нантер – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Элан Шалон – 5-9, Лимож – 5-9, Дижон – 5-9, Ле-Портель – 3-11, Стад Рошеле – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoчемпионат Франции
logoСен-Кантен
logoЭлан Шалон
результаты
logoШоле
logoСтрасбур
logoНантер
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