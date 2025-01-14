«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна

«Никс» пытаются обменять Джерико Симса.

«Нью-Йорк » намерен обменять запасного центрового Джерико Симса (26 лет, 208 см) до дедлайна обменов 6 февраля. «Никс» хотят добавить глубину составу, особенно в передней линии.

В нынешнем сезоне Симс провел 32 матча, набирая в среднем 1,7 очка и 3,6 подбора за 11,5 минуты на паркете. Центровой заработает 2,1 миллиона долларов за этот сезон.