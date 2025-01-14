Джош Харт: «Проигрываем матчи, которые не должны проигрывать. Пора уже начать разбираться с этим»
Джош Харт заявил, что «Никс» должны прибавлять и исправлять ошибки.
В понедельник «Нью-Йорк» потерпел домашнее поражение от «Детройта» (119:124).
«Мы проигрываем матчи, которые, на мой взгляд, не должны проигрывать. Пора уже начать разбираться с этим.
Мы на полпути, если говорить о сезоне. И пока что ничего не можем сделать с тем, как выглядим в первой половине. Но если мы хотим быть той командой, которой рассчитываем быть в конце сезона, нам нужно начать исправлять ситуацию уже сейчас», – считает защитник «Никс»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем