Джош Харт: «Проигрываем матчи, которые не должны проигрывать. Пора уже начать разбираться с этим»

Джош Харт заявил, что «Никс» должны прибавлять и исправлять ошибки.

В понедельник «Нью-Йорк » потерпел домашнее поражение от «Детройта » (119:124).

«Мы проигрываем матчи, которые, на мой взгляд, не должны проигрывать. Пора уже начать разбираться с этим.

Мы на полпути, если говорить о сезоне. И пока что ничего не можем сделать с тем, как выглядим в первой половине. Но если мы хотим быть той командой, которой рассчитываем быть в конце сезона, нам нужно начать исправлять ситуацию уже сейчас», – считает защитник «Никс»