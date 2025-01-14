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Джош Харт о падении ТВ-рейтингов лиги: «Все хотят смотреть НБА, особенно сейчас, когда наступил январь. И будет только лучше»

Джош Харт заявил, что не волнуется из-за падения ТВ-рейтингов НБА.

«Сомневаюсь, что кого-либо из нас волнуют рейтинги. Лига только что заключила новые телевизионные сделки с NBC и Amazon. НБА – глобальный продукт. Все хотят смотреть НБА, особенно сейчас, когда наступил январь. И ситуация будет только накаляться», – сказал Харт в шоу Roommates Show.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
logoДжош Харт
logoНью-Йорк
logoНБА
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