Джош Харт о падении ТВ-рейтингов лиги: «Все хотят смотреть НБА, особенно сейчас, когда наступил январь. И будет только лучше»
Джош Харт заявил, что не волнуется из-за падения ТВ-рейтингов НБА.
«Сомневаюсь, что кого-либо из нас волнуют рейтинги. Лига только что заключила новые телевизионные сделки с NBC и Amazon. НБА – глобальный продукт. Все хотят смотреть НБА, особенно сейчас, когда наступил январь. И ситуация будет только накаляться», – сказал Харт в шоу Roommates Show.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
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