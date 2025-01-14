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Стефен Карри о неудачном выступлении «Уорриорз»: «Это не значит, что мы должны совершать отчаянные сделки. Важно думать о будущем клуба»

Стефен Карри не требует от офиса «Уорриорз» немедленного усиления.

Стартовав в сезоне с результатом 12-3, «Голден Стэйт» проиграл в 17 из 24 матчей и сейчас имеет результат 19-20.

«Отчаянные сделки или отчаянные шаги, которые негативно сказываются на будущем... должна быть ответственность за перспективы клуба, за то, в каком виде мы оставим команду, когда завершим свое дело. Это не значит, что вы не пытаетесь стать лучше. Это не значит, что вы не активны в любом типе поиска, будь то свободный агент в межсезонье или обмен. Конечно, хочется становиться лучше.

Никто не хочет стоять на месте или оказаться в ситуации, когда упускаются возможности. Но это не значит, что вы должны отчаянно разбрасываться активами, просто потому, что хотите хоть что-то сделать», – сказал разыгрывающий.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
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