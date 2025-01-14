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Дарко Раякович о соперничестве с Карри: «Напьюсь и буду праздновать в день, когда он завершит карьеру»

Дарко Раякович пошутил по поводу соперничества со Стефеном Карри.

«Рэпторс» в понедельник победили «Уорриорз» с 2-кратным MVP НБА со счетом 104:101.

«Стараюсь полностью выложиться, когда мы играем против Карри, иначе не справиться. Для всех нас большая честь жить в эпоху и работать в эту эпоху в НБА, когда он выступает.

Я противостоял ему на протяжении долгого времени. Не могу дождаться, когда Стеф завершит карьеру. Напьюсь и буду праздновать в этот день, обещаю вам», – заявил главный тренер «Торонто».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: tooforwon
logoТоронто
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
Дарко Раякович
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