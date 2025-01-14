Дарко Раякович о соперничестве с Карри: «Напьюсь и буду праздновать в день, когда он завершит карьеру»
Дарко Раякович пошутил по поводу соперничества со Стефеном Карри.
«Рэпторс» в понедельник победили «Уорриорз» с 2-кратным MVP НБА со счетом 104:101.
«Стараюсь полностью выложиться, когда мы играем против Карри, иначе не справиться. Для всех нас большая честь жить в эпоху и работать в эту эпоху в НБА, когда он выступает.
Я противостоял ему на протяжении долгого времени. Не могу дождаться, когда Стеф завершит карьеру. Напьюсь и буду праздновать в этот день, обещаю вам», – заявил главный тренер «Торонто».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: tooforwon
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем