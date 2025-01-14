Дарко Раякович о соперничестве с Карри: «Напьюсь и буду праздновать в день, когда он завершит карьеру»

Дарко Раякович пошутил по поводу соперничества со Стефеном Карри.

«Рэпторс» в понедельник победили «Уорриорз» с 2-кратным MVP НБА со счетом 104:101.

«Стараюсь полностью выложиться, когда мы играем против Карри , иначе не справиться. Для всех нас большая честь жить в эпоху и работать в эту эпоху в НБА , когда он выступает.

Я противостоял ему на протяжении долгого времени. Не могу дождаться, когда Стеф завершит карьеру. Напьюсь и буду праздновать в этот день, обещаю вам», – заявил главный тренер «Торонто ».