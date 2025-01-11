Брэдли Бил лидирует в НБА по времени, которое тратит на завязывание шнурков

Брэдли Бил является лидером НБА по необычному показателю.

Защитник «Финикса » лидирует в НБА по времени, которое тратит на завязывание шнурков по ходу матчей.

В текущем сезоне Бил потратил в сумме 64 секунды на шнуровку.