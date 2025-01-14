Брэдли Бил: «Я очень выразительно посмотрел на Буденхольцера, когда он хотел заменить меня в концовке»
Брэдли Бил рассказал о своей реакции на попытку заменить его в концовке.
Защитник «Финикса» с улыбкой на лице рассказал о том, как помешал главному тренеру Майку Буденхольцеру отправить его на скамейку в четвертой четверти победной встречи с «Шарлотт».
«Майк, вероятно, разозлится, что я делюсь этим, но я бросил на него очень выразительный взгляд в четвертой четверти, потому что он собирался вывести меня из игры (улыбается). Я сказал: «Не смей этого делать». Конечно же, я никуда не ушел.
Мы обязаны были побеждать», – заявил Бил во время общения с журналистами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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