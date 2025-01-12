Майк Буденхольцер о переводе Нуркича на скамейку: «Каждый зарабатывает свои минуты»

Майк Буденхольцер прокомментировал перевод Юсуфа Нуркича на скамейку запасных.

«Мэйсон Пламли и Осо Игодаро играют очень полезно, так что мы продолжим пытаться формировать наши лучшие составы.

Юсуф Нуркич – профессионал, поэтому он должен быть готов. Каждый зарабатывает свои минуты», – сказал главный тренер «Финикса ».