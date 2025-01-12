Майк Буденхольцер о переводе Нуркича на скамейку: «Каждый зарабатывает свои минуты»
Майк Буденхольцер прокомментировал перевод Юсуфа Нуркича на скамейку запасных.
«Мэйсон Пламли и Осо Игодаро играют очень полезно, так что мы продолжим пытаться формировать наши лучшие составы.
Юсуф Нуркич – профессионал, поэтому он должен быть готов. Каждый зарабатывает свои минуты», – сказал главный тренер «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Newsbreak
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем