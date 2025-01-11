Кевин Дюрэнт о Брэдли Биле в роли запасного: «Играет примерно в тот же баскетбол, но более агрессивно»

Кевин Дюрэнт рассказал, как перевод на скамейку повлиял на Брэдли Била.

«После выхода на площадку со скамейки у Била появляется больше возможностей с мячом в руках. Он все еще получает много минут, у него остались его броски.

В последних трех играх, как мне показалось, он чувствует себя более комфортно и понимает, откуда будут приходить его броски. Иногда у Брэдли есть эта проблема, непонимание того, в чем именно заключается его роль. Иногда мы немного теряемся во всей этой неразберихе, но у нас хорошая команда, так что, считаю, он играет примерно в тот же баскетбол, что раньше, но более агрессивно», – считает