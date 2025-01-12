Дрэймонд Грин: «Санз» не будут претендентами на чемпионство, если Брэдли Бил будет выходить со скамейки запасных»
Дрэймонд Грин считает, что перевод Била на скамейку не пойдет на пользу «Санз».
«Брэдли Бил – один из их лучших игроков. Непросто выводить его со скамейки запасных. В первом матче он набрал 25 очков, выйдя со скамейки, это здорово. Но в том матче, когда у него было шесть очков, не думаю, что ему было приятно. Так что, респект Брэду за профессионализм. Он впервые с 2016 года набрал 25 очков.
Но я не думаю, что они смогут побеждать на том уровне, на котором от этой команды ожидают побед, то есть быть претендентами на чемпионство. Не думаю, что они будут претендентами, если Брэдли Бил будет выходить со скамейки запасных», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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