«Лейкерс» вывели из обращения номер Майкла Купера

«Лейкерс» вывели из обращения номер 5-кратного чемпиона НБА.

«Лейкерс» в перерыве матча с «Сан-Антонио» в понедельник вывесили на домашней арене майку с 21-м номером Майкла Купера.

Купер был важной частью калифорнийской команды эпохи Шоутайм, выиграв с «озерниками» пять чемпионских титулов.

Майкл в среднем набирал 8,9 очка за 12-летнюю карьеру в НБА , которая полностью прошла в составе «Лейкерс », и считался при этом элитным защитным игроком.