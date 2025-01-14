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«Лейкерс» вывели из обращения номер Майкла Купера

«Лейкерс» вывели из обращения номер 5-кратного чемпиона НБА.

«Лейкерс» в перерыве матча с «Сан-Антонио» в понедельник вывесили на домашней арене майку с 21-м номером Майкла Купера.

Купер был важной частью калифорнийской команды эпохи Шоутайм, выиграв с «озерниками» пять чемпионских титулов.

Майкл в среднем набирал 8,9 очка за 12-летнюю карьеру в НБА, которая полностью прошла в составе «Лейкерс», и считался при этом элитным защитным игроком.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
logoЛейкерс
Майкл Купер
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logoБаскетбол - видео
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