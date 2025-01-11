Джей Джей Редик бросает трехочковые на тренировке «Лейкерс»

Джей Джей Редик работает над трехочковым броском на тренировке.

В сети появилось видео, как главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик бросает трехочковые во время тренировки команды.

НБА перенесла сегодняшний домашний матч «Лейкерс » против «Сан-Антонио» из-за лесных пожаров в Южной Калифорнии. Ранее сообщалось, что в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорел дома Редика.