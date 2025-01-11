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Джей Джей Редик бросает трехочковые на тренировке «Лейкерс»

Джей Джей Редик работает над трехочковым броском на тренировке.

В сети появилось видео, как главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик бросает трехочковые во время тренировки команды.

НБА перенесла сегодняшний домашний матч «Лейкерс» против «Сан-Антонио» из-за лесных пожаров в Южной Калифорнии. Ранее сообщалось, что в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорел дома Редика.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт LoJo Media в соцсети X
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoБаскетбол - видео
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