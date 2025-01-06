Леброн пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей «Лейкерс» в матче с «Рокетс», но судья не отреагировал
Судья не отреагировал на просьбу Леброна Джеймса о тайм-ауте.
Лидер «Лейкерс» пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей в матче с «Рокетс» (115:119) в момент ввода мяча из-за боковой линии, но судья не отреагировал на его запрос.
Макс Кристи в итоге отдал мяч защитнику «Хьюстона» Фреду Ванвлиту при «-3» за несколько секунд до сирены.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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