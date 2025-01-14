Стив Керр: «Я тренер команды и должен найти способ как-то помочь ей. И у меня это сейчас плохо получается»
«Уорриорз» уступили со счетом 101:104. Стартовав в сезоне с результатом 12-3, калифорнийский клуб проиграл в 17 из 24 матчей и сейчас имеет результат 19-20.
«Для меня это самое разочаровывающее поражение за весь текущий сезон.
У нас не получалось создавать хорошие возможности для атаки, мы плохо справлялись с реализацией задуманного, не были достаточно дисциплинированными, и все это моя вина. Я тренер команды. Я должен найти способ помочь этой команде. И у меня это сейчас плохо получается.
Отрицательный баланс в таблице? Ой, это очень нехорошо, мне всегда неприятно находиться в таком положении. Но для этого мы здесь и собрались, будем работать и становиться лучше», – сказал главный тренер «воинов».
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