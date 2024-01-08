Стив Керр о первой половине против «Рэпторс»: «Мы сразу получили по зубам»

Стив Керр назвал причины поражения от «Рэпторс».

«Нам сразу же дали по зубам. Они просто накинулись на нас. Барнс играл со Стефом, и они постоянно убегали в быстрый отрыв раз за разом. Набрали много легких очков в самом начале встречи. Я, кажется, взял два тайм-аута в первые 5 минут. Ужасная, ужасная первая половина.

Вторая половина – молодцы. Старались, сократили до 9 очков разницу в счете, но разрыв был слишком большим, чтобы перевернуть ход встречи», – заявил .

После первой половины « » вел «+25» – 76:49. «Уорриорз» (17-19) вылетели из зоны плей-ин Запада.