Стив Керр о первой половине против «Рэпторс»: «Мы сразу получили по зубам»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр назвал причины поражения от «Рэпторс».

«Нам сразу же дали по зубам. Они просто накинулись на нас. Барнс играл со Стефом, и они постоянно убегали в быстрый отрыв раз за разом. Набрали много легких очков в самом начале встречи. Я, кажется, взял два тайм-аута в первые 5 минут. Ужасная, ужасная первая половина.

Вторая половина – молодцы. Старались, сократили до 9 очков разницу в счете, но разрыв был слишком большим, чтобы перевернуть ход встречи», – заявил Керр.

После первой половины «Торонто» вел «+25» – 76:49. «Уорриорз» (17-19) вылетели из зоны плей-ин Запада.

1 комментарий
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началась заруба за плейинн, скоро ещё Мемфис подключится
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