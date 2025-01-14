Стив Керр о Бадди Хилде: «Я доверяю ему и продолжу доверять»

Стив Керр прокомментировал неудачную игру Бадди Хилда.

В матче с «Торонто» (101:104) снайпер «Голден Стэйт» набрал 8 очков при 3 из 13 с игры.

«Бадди – отличный снайпер. Соперники тоже так думают, они уделяют ему внимание. Это позволяет нам создавать свободные зоны на площадке.

Я доверяю ему. Я поставил на него в последнем владении, потому что верю, что он может попасть в любой момент, независимо от того, как атаковал перед этим... Я продолжу играть через него. Я продолжу доверять ему», – сказал главный тренер «воинов».