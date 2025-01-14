Стив Керр о Бадди Хилде: «Я доверяю ему и продолжу доверять»
Стив Керр прокомментировал неудачную игру Бадди Хилда.
В матче с «Торонто» (101:104) снайпер «Голден Стэйт» набрал 8 очков при 3 из 13 с игры.
«Бадди – отличный снайпер. Соперники тоже так думают, они уделяют ему внимание. Это позволяет нам создавать свободные зоны на площадке.
Я доверяю ему. Я поставил на него в последнем владении, потому что верю, что он может попасть в любой момент, независимо от того, как атаковал перед этим... Я продолжу играть через него. Я продолжу доверять ему», – сказал главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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