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Стив Керр о Бадди Хилде: «Я доверяю ему и продолжу доверять»

Стив Керр прокомментировал неудачную игру Бадди Хилда.

В матче с «Торонто» (101:104) снайпер «Голден Стэйт» набрал 8 очков при 3 из 13 с игры.

«Бадди – отличный снайпер. Соперники тоже так думают, они уделяют ему внимание. Это позволяет нам создавать свободные зоны на площадке.

Я доверяю ему. Я поставил на него в последнем владении, потому что верю, что он может попасть в любой момент, независимо от того, как атаковал перед этим... Я продолжу играть через него. Я продолжу доверять ему», – сказал главный тренер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoБадди Хилд
logoНБА
logoСтив Керр
logoТоронто
logoГолден Стэйт
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