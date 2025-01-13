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Дрэймонд Грин о том, как вернуть дух «Уорриорз»: «Буду создавать хаос на площадке»

Дрэймонд Грин прокомментировал свои планы.

Форвард «Уорриорз» ответил на вопрос о возвращении потерянного духа команды.

«Размажу всех! Не, просто шучу.

Планирую быть в центре происходящего на площадке. Создавать хаос, провоцировать потери. Кто еще поможет, когда все идет не так? Справится с заразным унынием?

Нам нужно это преимущество.

Я ненавижу проигрывать. Когда это происходит, нужно изменить это любым способом, что приводит к эмоциями и вовлекает тебя в ситуации, которые лига не приветствует. В этом вся проблема. Понять линию, которую не стоит переходить», – рассудил Дрэймонд Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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