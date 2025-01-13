Дрэймонд Грин о том, как вернуть дух «Уорриорз»: «Буду создавать хаос на площадке»
Дрэймонд Грин прокомментировал свои планы.
Форвард «Уорриорз» ответил на вопрос о возвращении потерянного духа команды.
«Размажу всех! Не, просто шучу.
Планирую быть в центре происходящего на площадке. Создавать хаос, провоцировать потери. Кто еще поможет, когда все идет не так? Справится с заразным унынием?
Нам нужно это преимущество.
Я ненавижу проигрывать. Когда это происходит, нужно изменить это любым способом, что приводит к эмоциями и вовлекает тебя в ситуации, которые лига не приветствует. В этом вся проблема. Понять линию, которую не стоит переходить», – рассудил Дрэймонд Грин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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