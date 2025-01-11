Дрэймонд Грин не согласен с Чарльзом Баркли: «Не думаю, что Энтони Эдвардс регрессирует»
Дрэймонд Грин не согласен с тем, что Энтони Эдвардс регрессировал в этом сезоне.
«Не думаю, что Энтони Эдвардс регрессирует.
Он играет не так, как все ожидали от него после финала Западной конференции. Не думаю, что он играет с той страстью и упорством.
Регресс? На самом деле он стал лучше как игрок. Его бросок в прыжке стал намного лучше. Так что я бы не сказал, что регрессировал. Не думаю, что это правильное слово. Если бы я хотел выдвинуть этот аргумент, я бы, наверное, спросил: «Довольствуется ли Энтони Эдвардс тем, что дошел до финала конференции?» – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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