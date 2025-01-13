Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
Франк Ниликина выбыл из состава «Партизана».
Французский защитник получил травму ноги в матче Ариатической лиги, медицинский штаб клуба определяется с точными последствиями повреждения. Баскетболист пропустит минимум неделю и не сможет помочь «Партизану» в двух матчах Евролиги против «Виллербана» и «Милана».
Ниликина набирает 7,8 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи в европейском клубном турнире в этом сезоне.
«Партизан» занимает 14-е место с результатом 9-11.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем