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Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы

Франк Ниликина выбыл из состава «Партизана».

Французский защитник получил травму ноги в матче Ариатической лиги, медицинский штаб клуба определяется с точными последствиями повреждения. Баскетболист пропустит минимум неделю и не сможет помочь «Партизану» в двух матчах Евролиги против «Виллербана» и «Милана».

Ниликина набирает 7,8 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи в европейском клубном турнире в этом сезоне.

«Партизан» занимает 14-е место с результатом 9-11.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАСВЕЛ Виллербан
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травмы
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