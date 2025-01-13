Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы

Франк Ниликина выбыл из состава «Партизана».

Французский защитник получил травму ноги в матче Ариатической лиги, медицинский штаб клуба определяется с точными последствиями повреждения. Баскетболист пропустит минимум неделю и не сможет помочь «Партизану » в двух матчах Евролиги против «Виллербана » и «Милана ».

Ниликина набирает 7,8 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи в европейском клубном турнире в этом сезоне.

«Партизан» занимает 14-е место с результатом 9-11.