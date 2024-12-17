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Евролига. «Барселона» – «Фенербахче», «Париж» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Испанская «Барселона» примет турецкий «Фенербахче», французский «Париж» сыграет с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-4, Монако – 10-5, Фенербахче Турция – 10-5, Бавария Германия – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Милан Италия – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Панатинаикос Греция – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 8-7, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Партизан Сербия – 7-8, Реал Испания – 6-9, Баскония Испания – 6-9, Виллербан Франция – 6-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-11, Альба Германия – 3-12, Виртус Италия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoМаккаби Тель-Авив
logoБарселона
logoАльба
logoФенербахче
результаты
logoМонако
logoПанатинаикос
logoБавария
logoПартизан
logoАСВЕЛ Виллербан
logoМилан
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoЖальгирис
logoПариж
logoБаскония
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