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Евролига. «Жальгирис» – «Виллербан», «Милан» встретится с «Баварией» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет французский «Виллербан», итальянский «Милан» дома встретится с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Милан Италия – 9-7, Барселона Испания – 9-7, Анадолу Эфес Турция – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 8-8, Реал Испания – 8-9, Партизан Сербия – 7-9, Виллербан Франция – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-12, Альба Германия – 3-13, Виртус Италия – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoБарселона
logoАСВЕЛ Виллербан
logoПартизан
logoАльба
logoОлимпиакос
результаты
logoВиртус
logoЖальгирис
logoБавария
logoМилан
logoМаккаби Тель-Авив
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
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