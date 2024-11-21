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Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Париж», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

Сегодня пройдут 6 матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» примет французский «Париж». В Белграде в сербском дерби встретятся «Црвена Звезда» и «Партизан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Барселона Испания – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-3, Бавария Германия – 7-3, Панатинаикос Греция – 7-3,  Париж Франция – 7-3, Жальгирис Литва – 6-4, Монако – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-4, Црвена Звезда Сербия – 5-5, Реал Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Милан Италия – 4-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-7, Виллербан Франция – 3-7, Партизан Сербия – 2-8, Альба Германия – 2-8, Виртус Италия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoПартизан
logoОлимпиакос
logoАльба
logoЦрвена Звезда
logoМилан
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПариж
logoМонако
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскония
logoАСВЕЛ Виллербан
logoРеал
logoАнадолу Эфес
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