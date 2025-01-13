Айзейя Коллиер стал автором победного попадания в овертайме матча с «Бруклином»
Айзейя Коллиер исполнил победный бросок в матче с «Нетс».
Защитник «Юты» забросил в проходе на последних секундах овертайма матча с «Бруклином» при «-1».
«Джаз» победили со счетом 112:111, на счету Коллиера 23 очка, 7 подборов и 7 передач при 9/16 с игры.
Айзейя не стал отдавать мяч Коллину Секстону и нарушил правило 8 секунд в ключевом владении «Джаз» в четвертой четверти.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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