Айзейя Коллиер стал автором победного попадания в овертайме матча с «Бруклином»

Айзейя Коллиер исполнил победный бросок в матче с «Нетс».

Защитник «Юты» забросил в проходе на последних секундах овертайма матча с «Бруклином» при «-1».

«Джаз» победили со счетом 112:111, на счету Коллиера 23 очка, 7 подборов и 7 передач при 9/16 с игры.

Айзейя не стал отдавать мяч Коллину Секстону и нарушил правило 8 секунд в ключевом владении «Джаз» в четвертой четверти.