Кевин Гарнетт считает, что Зайон Уильямсон должен оказаться в «Нетс»

Кевин Гарнетт назвал оптимальную команду для Зайона Уильямсона.

Чемпион НБА предлагает обменять звезду «Нового Орлеана» в «Бруклин».

«У «Нетс» есть деньги. Они могли бы отдать Бена Симмонса и Кэма Томаса, оба связаны с Луизианой. Они играли за местный университет, они знакомы с теми местами.

Да, так и надо сделать. И все пойдут смотреть на Зайона в Бруклине, в Нью-Йорке», – считает прославленный игрок НБА.