Кевин Гарнетт считает, что Зайон Уильямсон должен оказаться в «Нетс»
Кевин Гарнетт назвал оптимальную команду для Зайона Уильямсона.
Чемпион НБА предлагает обменять звезду «Нового Орлеана» в «Бруклин».
«У «Нетс» есть деньги. Они могли бы отдать Бена Симмонса и Кэма Томаса, оба связаны с Луизианой. Они играли за местный университет, они знакомы с теми местами.
Да, так и надо сделать. И все пойдут смотреть на Зайона в Бруклине, в Нью-Йорке», – считает прославленный игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ticket & The Truth
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