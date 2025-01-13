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Кевин Гарнетт считает, что Зайон Уильямсон должен оказаться в «Нетс»

Кевин Гарнетт назвал оптимальную команду для Зайона Уильямсона.

Чемпион НБА предлагает обменять звезду «Нового Орлеана» в «Бруклин».

«У «Нетс» есть деньги. Они могли бы отдать Бена Симмонса и Кэма Томаса, оба связаны с Луизианой. Они играли за местный университет, они знакомы с теми местами.

Да, так и надо сделать. И все пойдут смотреть на Зайона в Бруклине, в Нью-Йорке», – считает прославленный игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ticket & The Truth
logoНБА
logoБен Симмонс
logoНовый Орлеан
logoКевин Гарнетт
logoБруклин
logoЗайон Уильямсон
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