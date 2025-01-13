Док Риверс о 0-8 с командами Топ-3 Востока: «Мы снова встретимся в плей-офф и знаем, что сможем победить их там»

Док Риверс не смущен неудачными результатами «Бакс».

«Милуоки» в воскресенье проиграл «Нью-Йорку» с разницей «-34». У команды результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока.

«Мы снова встретимся с этими соперниками в плей-офф и знаем, что сможем победить их там.

«Никс» оба раза довольно уверенно нас обыграли, в этом что-то есть, но мы чувствуем себя уверенно против любой команды», – заверил главный тренер «Бакс».