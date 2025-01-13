Джейлен Брансон набрал 44 очка и 6 передач в победном матче с «Милуоки». Он сравнялся с Энтони по играм с 40 и более очками за «Никс»

Джейлен Брансон помог «Нью-Йорку» грохнуть «Милуоки».

Разыгрывающий «Никс» набрал 44 очка, 5 подборов и 6 передач в матче с «Бакс» (140:106).

За 29 минут Брансон реализовал 16 из 26 с игры и 7 из 8 с линии.

Брансон набрал 40 очков в составе «Нью-Йорка» в 17-й раз, сравнявшись по этому показателю с Кармело Энтони (делят третье место в истории клуба).