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Шэй Гилджес-Александер может стать первым игроком в истории НБА с зарплатой 80 млн долларов за сезон

Шэй Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком НБА.

Канадский защитник «Тандер» может стать первым игроком в истории НБА с зарплатой 80 миллионов долларов за сезон.

Этим летом Шэй получит право на 4-летнее продление контракта на сумму около 300 миллионов долларов, а его зарплата, как ожидается, достигнет беспрецедентной отметки в 80 миллионов к сезону-30/31.

Согласно коллективному договору, игрок должен соответствовать определенным критериям, таким как попадание в символические пятерки сезона НБА или завоевание индивидуальных наград, чтобы претендовать на супермаксимальное продление контракта.

Гилджес-Александер является одним из главных претендентов на приз MVP.

На данный момент Стефен Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой в 55,8 миллиона долларов за сезон. Никола Йокич и Джоэл Эмбиид занимают второе место (51,4 миллиона), за ними следует Кевин Дюрэнт (51,2).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
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