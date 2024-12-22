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Джейлен Брансон набрал рекордные для себя в сезоне 39 очков в победном матче с «Пеликанс»

Джейлен Брансон помог «Никс» взять верх над «Новым Орлеаном» (104:93).

Разыгрывающий «Нью-Йорка» установил личный рекорд сезона по результативности набрав 39 очков. На его счету также 6 передач и 2 перехвата. Брансон реализовал 13 из 19 бросков с игры, 7 из 10 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Со стороны «Нового Орлеана» выделился форвард Трей Мерфи. В его активе 26 очков, 6 подборов и 2 блок-шота при 11 из 18 с игры и 3 из 8 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Teg
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logoНью-Йорк
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