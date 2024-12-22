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Болл-бой «Пеликанс» получил техническое замечание за попытку протереть паркет во время ввода мяча со стороны «Никс»

Действия персонала «Пеликанс» привели к штрафному в их корзину.

Два болл-боя выбежали на площадку во время ввода мяча «Нью-Йорком» из-за лицевой, чтобы протереть паркет под кольцом гостей. Джейлен Брансон обратил внимание арбитров на задержку времени и получил право на штрафной в результате технического замечания.

«Никс» в этот момент уступали со счетом 41:45. Матч закончился в их пользу со счетом 104:93.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pensare Basketball
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