Болл-бой «Пеликанс» получил техническое замечание за попытку протереть паркет во время ввода мяча со стороны «Никс»

Действия персонала «Пеликанс» привели к штрафному в их корзину.

Два болл-боя выбежали на площадку во время ввода мяча «Нью-Йорком » из-за лицевой, чтобы протереть паркет под кольцом гостей. Джейлен Брансон обратил внимание арбитров на задержку времени и получил право на штрафной в результате технического замечания.

«Никс» в этот момент уступали со счетом 41:45. Матч закончился в их пользу со счетом 104:93.