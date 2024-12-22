Болл-бой «Пеликанс» получил техническое замечание за попытку протереть паркет во время ввода мяча со стороны «Никс»
Действия персонала «Пеликанс» привели к штрафному в их корзину.
Два болл-боя выбежали на площадку во время ввода мяча «Нью-Йорком» из-за лицевой, чтобы протереть паркет под кольцом гостей. Джейлен Брансон обратил внимание арбитров на задержку времени и получил право на штрафной в результате технического замечания.
«Никс» в этот момент уступали со счетом 41:45. Матч закончился в их пользу со счетом 104:93.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pensare Basketball
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем