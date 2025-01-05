66 очков Зака Лавина и Коби Уайта на двоих помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Йорк»
Зак Лавин и Коби Уайт привели «Буллз» к победе над «Никс».
Матч, включавший церемонию в честь окончания карьеры Деррика Роуза, завершился в пользу «Чикаго» со счетом 139:126.
Форвард Зак Лавин и защитник Коби Уайт набрали 66 очков на двоих.
На счету Лавина 33 очка, 7 передач и 4 подбора. Форвард реализовал 13 из 21 броска с игры, 3 из 6 из-за дуги и 4 из 4 со штрафной линии.
В активе Уайта 33 очка при 11 точных из 17 бросков с игры, 9 из 11 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Разыгрывающий Джош Гидди был близок к трипл-даблу (15+10+8).
Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл – 44 очка, 16 подборов и 5 передач. Разыгрывающий Джейлен Брансон добавил 33 очка и 8 передач. Их усилий не хватило для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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