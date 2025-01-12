Тим Хардуэй-старший: «Джимми Батлер оттягивался в ресторане, пока команда играла в Орландо»
Тим Хардуэй-старший раскритиковал поведение Джимми Батлера.
Форвард пропустил 5 матчей в конце декабря по болезни, начиная с гостевой игры против «Орландо».
«Он подвел парней, не сыграв в Орландо. Мне рассказывали, что он в это время был в ресторане Prime 112, оттягивался, ужинал и тусовался», – заявил бывший баскетболист.
Батлер был отстранен от матчей команды. За игрока вступился профсоюз.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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