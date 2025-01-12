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Тайлер Хирро о серии побед: «То, чего мы хотели, чтобы отрешиться от этого хаоса»

Тайлер Хирро прокомментировал ситуацию в «Хит».

Команда провела 4 из 6 матчей выездной серии. Последние 3 завершились победой «Майами».

«То, чего мы хотели. Отправиться в дорогу, отрешиться от всего этого хаоса. Выходить на площадку и соревноваться, вернуться к нашим основам.

Мы сплотились вокруг команды. Вокруг тех, кто с нами сейчас. Нам этого достаточно», – заключил защитник.

Организация находится в публичном конфликте с форвардом Джимми Батлером.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэди Хоука
logoМайами
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoТайлер Хирро
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