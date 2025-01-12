  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт – третий игрок в истории НБА, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками в возрасте 36+ лет
3

Кевин Дюрэнт – третий игрок в истории НБА, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками в возрасте 36+ лет

Кевин Дюрэнт повторил достижение Леброна Джеймса и Карима Абдул-Джаббара.

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал третьим игроком в истории лиги, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками после того, как ему исполнилось 36 лет.

Дюрэнт присоединился к Леброну Джеймсу (3 раза) и Кариму Абдул-Джаббару.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoКарим Абдул-Джаббар
logoНБА
logoФиникс
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
34 очка Девина Букера помогли «Финиксу» справиться с «Ютой»
сегодня, 04:34Видео
Ричард Джефферсон: «Дюрэнт не очень ладит с Букером. Когда он уже объединится с другими ребятами так, что его все будет устраивать?»
21вчера, 11:44
Кевин Дюрэнт о Брэдли Биле в роли запасного: «Играет примерно в тот же баскетбол, но более агрессивно»
8вчера, 11:03
Кевин Дюрэнт о владельце «Санз» и активности клуба на рынке: «Лучше попытаться, чем вообще ничего не делать»
4вчера, 06:27
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» активно пытается заполучить Ника Ричардса
2 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над «Уралмашем» и поднялся на 2-е место, «Автодор» разгромил «Астану» на своей площадке
1159 минут назад
Стивен Джексон об «Индиане» 2005 года: «Лучшая команда, в которой я играл»
2сегодня, 17:05
Гилберт Аренас: «Почему все так стараются разнести Леброна Джеймса в пух и прах за то, как он играет в 40 лет?»
9сегодня, 16:51
НБА. «Даллас» встретится с «Денвером», «Нью-Йорк» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
2сегодня, 16:41
Джей Би Бикерстафф пообещал пожертвовать 500 долларов за каждую передачу в матче с «Торонто». Кейд Каннингем сделал 17 передач
1сегодня, 16:22
Демаркус Казинс завершит сезон-2024/25 в Монголии
8сегодня, 16:00
Тим Хардуэй-старший: «Пол Пирс ненавидит «Майами», потому что Рэй Аллен ушел из «Бостона»
1сегодня, 15:54
Пол Пирс: «Нью-Йорку» не хватает еще одного игрока, чтобы соперничать с «Кливлендом» и «Бостоном»
7сегодня, 15:43
ACB. «Барселона» победила «Гран-Канарию» в гостях, «Реал» примет «Тенерифе» и другие матчи
2сегодня, 15:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Дижон» нанес поражение «Виллербану», «Париж» принимает «Бурк»
14 минут назадLive
Чемпионат Турции. 29 очков Хэйса помогли «Фенербахче» обыграть «Бешикташ», «Анадолу Эфес» принимает «Галатасарай» и другие матчи
16 минут назадLive
Аарон Гордон намерен вернуться сегодня в матче против «Далласа»
30 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Кардицаса», «Панатинаикос» в гостях разобрался с АЕКом и продлил серию до 14-0
56 минут назад
Пи Джей Дозьер подписал контракт с «Анадолу Эфесом» до конца сезона
сегодня, 16:56
«Иногда эмоции берут верх». Эли Окобо извинился за то, что показал средний палец судье
сегодня, 16:33Фото
Матисс Тайбулл пропустит еще как минимум две недели из-за травмы
сегодня, 14:57
Никита Курбанов достиг отметки в 2 500 очков в Единой лиге ВТБ
1сегодня, 14:37
Андрей Зубков вошел в Топ-4 по подборам в истории Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:31
Зак Лавин: «В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на слухи»
5сегодня, 13:30
Рекомендуем