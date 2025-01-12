Кевин Дюрэнт – третий игрок в истории НБА, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками в возрасте 36+ лет
Кевин Дюрэнт повторил достижение Леброна Джеймса и Карима Абдул-Джаббара.
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал третьим игроком в истории лиги, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками после того, как ему исполнилось 36 лет.
Дюрэнт присоединился к Леброну Джеймсу (3 раза) и Кариму Абдул-Джаббару.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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