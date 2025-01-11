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Кевин Дюрэнт о владельце «Санз» и активности клуба на рынке: «Лучше попытаться, чем вообще ничего не делать»

Кевин Дюрэнт отдал должное владельцу «Санз» Мэтью Ишбии.

«Финикс» в этом сезоне является одной из самых активных команд в переговорах с целью усилить состав. По слухам, клуб рассчитывает заполучить нужных игроков за счет обмена Брэдли Била и Юсуфа Нуркича.

«Лучше попытаться, чем вообще ничего не делать, верно? Лично я ценю людей, которые готовы прикладывать усилия, чтобы встать на путь, который может привести к победе в чемпионате. И это непростая задача. Как мы видели, это тяжело. Но многое значит уже сам факт, что человек пытается что-то сделать. Многие ведь даже не пытаются.

Так что я вполне могу оценить таких, как Мэт, а также остальной персонал и всю организацию, пытающихся дать игрокам как можно больше шансов в борьбе за победу в чемпионате. Не так много клубов делают что-то подобное для игроков.

В НБА все учатся. От владельцев до молодых тренеров. Все учатся каждый день. Это развивающаяся игра. Она меняется каждый день. Бизнес растет с каждым днем. Так что в этом деле всегда будут происходить определенные повороты. Уже хорошо, когда вы пытаетесь разобраться во всем этом. Некоторые люди предлагают со стороны какие-то советы и решения, но ничего не делают. Надо ценить людей, которые стараются делать и быть в игре», – заявил форвард «Санз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: PHNX Suns
logoФиникс
Мэтью Ишбия
logoКевин Дюрэнт
logoБрэдли Бил
logoНБА
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