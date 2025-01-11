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Микэл Бриджес о защите «Никс» в матче с «Тандер»: «Заслуживает освистывания»

Микэл Бриджес прокомментировал освистывание «Никс» в матче против «Тандер».

«Я понимаю, почему нас освистали.

Промахи невозможно контролировать. Ты просто продолжаешь их совершать, бросая по кольцу. Но неудачи в защите – это отсутствие коммуникации, что очень заслуживает освистывания», – сказал защитник «Нью-Йорка».

«Никс» проиграли «Оклахоме» на своей площадке со счетом 101:126, реализовав всего 38,5 процента бросков с игры.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoНью-Йорк
logoМикэл Бриджес
logoНБА
logoОклахома-Сити
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