Микэл Бриджес о защите «Никс» в матче с «Тандер»: «Заслуживает освистывания»
Микэл Бриджес прокомментировал освистывание «Никс» в матче против «Тандер».
«Я понимаю, почему нас освистали.
Промахи невозможно контролировать. Ты просто продолжаешь их совершать, бросая по кольцу. Но неудачи в защите – это отсутствие коммуникации, что очень заслуживает освистывания», – сказал защитник «Нью-Йорка».
«Никс» проиграли «Оклахоме» на своей площадке со счетом 101:126, реализовав всего 38,5 процента бросков с игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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