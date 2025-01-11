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Уолт Фрэйзер об игре «Никс» в матче с «Тандер»: «Никакой командной работы. Просто стучат мячом»

Уолт Фрэйзер раскритиковал «Никс» за игру в матче с «Тандер».

«Нью-Йорк» потерпел домашнее поражение со счетом 101:126.

«У «Никс» никакой командной работы. Просто стучат мячом. Карл-Энтони Таунс стучит. Джейлен Брансон стучит. Люди стоят вокруг.

Обычно они добиваются успеха другим способом. Обычно в среднем они делают 28 передач… Сейчас их всего 13. Мяч не двигается», – произнес знаменитый в прошлом игрок, а ныне комментатор «Никс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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logoНью-Йорк
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logoУолт Фрэйзер
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