Уолт Фрэйзер об игре «Никс» в матче с «Тандер»: «Никакой командной работы. Просто стучат мячом»

Уолт Фрэйзер раскритиковал «Никс» за игру в матче с «Тандер».

«Нью-Йорк » потерпел домашнее поражение со счетом 101:126.

«У «Никс» никакой командной работы. Просто стучат мячом. Карл-Энтони Таунс стучит. Джейлен Брансон стучит. Люди стоят вокруг.

Обычно они добиваются успеха другим способом. Обычно в среднем они делают 28 передач… Сейчас их всего 13. Мяч не двигается», – произнес знаменитый в прошлом игрок, а ныне комментатор «Никс».