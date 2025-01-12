Сэм Митчелл: «Никс» пора разобраться со своей скамейкой запасных»
Сэм Митчелл прокомментировал поражение «Нью-Йорка» от «Оклахомы».
«Никс» уступили «Тандер» в недавних двух очных встречах.
«У «Никс» хорошая команда, но по какой-то причине они не могут сравниться с «Оклахомой» в энергичности на площадке и выйти на схожий уровень.
Тому Тибодо не столько требуется вернуться к планам на матчи, сколько поработать с командной психологией, перезагрузить настрой.
«Нью-Йорк» хвалили и считали претендентом на финал от Востока, но они не смогли показать себя в игре с командой по-настоящему чемпионского уровня.
И «Никс» пора разобраться со своей скамейкой запасных. Понять, кто на этой скамейке в какой-либо роли может приносить команде пользу. Потому что нельзя продолжать гонять 5 игроков по 40 минут», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
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