Никита Курбанов достиг отметки в 2 500 очков в Единой лиге ВТБ

Никита Курбанов набрал 2 500 очков в Единой лиге ВТБ.

Форвард ЦСКА набрал 7 очков во вчерашнем матче против «Пармы» (101:64) и стал шестым игроком в истории Лиги ВТБ, преодолевшим отметку в 2 500 очков за карьеру.

Всего на счету Курбанова в лиге – 2 501 очко.

Ранее этой отметки достигли Алексей Швед, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Сергей Карасев, Андрей Воронцевич.