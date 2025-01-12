Никита Курбанов достиг отметки в 2 500 очков в Единой лиге ВТБ
Никита Курбанов набрал 2 500 очков в Единой лиге ВТБ.
Форвард ЦСКА набрал 7 очков во вчерашнем матче против «Пармы» (101:64) и стал шестым игроком в истории Лиги ВТБ, преодолевшим отметку в 2 500 очков за карьеру.
Всего на счету Курбанова в лиге – 2 501 очко.
Ранее этой отметки достигли Алексей Швед, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Сергей Карасев, Андрей Воронцевич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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