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Никита Курбанов достиг отметки в 2 500 очков в Единой лиге ВТБ

Никита Курбанов набрал 2 500 очков в Единой лиге ВТБ.

Форвард ЦСКА набрал 7 очков во вчерашнем матче против «Пармы» (101:64) и стал шестым игроком в истории Лиги ВТБ, преодолевшим отметку в 2 500 очков за карьеру.

Всего на счету Курбанова в лиге – 2 501 очко.

Ранее этой отметки достигли Алексей Швед, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Сергей Карасев, Андрей Воронцевич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoНикита Курбанов
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
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