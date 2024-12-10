Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира. В числе 100 кандидатов пятеро россиян

Евролига предлагает выбрать лучших игроков в истории турнира.

Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира.

Болельщикам на выбор представлены 100 игроков. В этом списке представлены пять российских баскетболистов: Андрей Кириленко , Алексей Швед , Никита Курбанов , Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.

Голосование болельщиков продлится до 8 января, но не станет определяющим: по 40% решения за баскетболистами и тренерами, по 10% – за болельщиками и журналистами.