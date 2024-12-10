Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира. В числе 100 кандидатов пятеро россиян
Евролига предлагает выбрать лучших игроков в истории турнира.
Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира.
Болельщикам на выбор представлены 100 игроков. В этом списке представлены пять российских баскетболистов: Андрей Кириленко, Алексей Швед, Никита Курбанов, Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.
Голосование болельщиков продлится до 8 января, но не станет определяющим: по 40% решения за баскетболистами и тренерами, по 10% – за болельщиками и журналистами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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