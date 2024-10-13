Никита Курбанов: «Матчи против «Зенита», УНИКСа и «Локо» – это неформальное соперничество внутри чемпионата»

Никита Курбанов назвал «Зенит», УНИКС и «Локо» принципиальными соперниками ЦСКА.

— Игра была ровная, с небольшим преимуществом ЦСКА. Но в концовке «Зенит» даже ненадолго вышел вперед. Как все это прокомментируешь?

— Да, с небольшим нашим преимуществом игра была. Но вроде бы и все под контролем, но мы знаем, что «Зенит» может моментально отыграться и наказать. Сегодня не нашлось такого момента, чтобы мы явно переломили ход игры и уверенно зашли в концовку. «Зенит» — прекрасная команда, там высокого уровня игроки. Здесь очень тяжело было рассчитывать на то, что этот матч станет легкой прогулкой. Очень довольны этой победой. Идем вперед, но еще много над чем нужно работать.

— Когда «Зенит» в концовке вышел вперед, какие появились мысли?

— Мысль о том, что необходимо держать полностью концентрацию. Потому что, повторюсь, чуть что — «Зенит» наказывает моментально. Так что нужно с большей концентрацией играть в защите, поскольку любой игрок опасен с периметра. Очень важно было защищаться именно командно, подстраховывать друг друга. Нужно было с помощью страховки затруднять им атаку. Думаю, что мы частично сегодня с этим справились. Впереди у нас друг с другом много игр, но мы сделали шаг вперед сегодня.

— Такие победы на последних секундах говорят о характере команды?

— Они, конечно же, заряжают. Потому что такие оппоненты, как «Зенит», УНИКС , «Локомотив », являются принципиальными соперниками. Это даже где‑то неформальное соперничество внутри чемпионата. И оно идет в какой‑то отдельный зачет. Приятно побеждать сильного соперника, — сказал форвард ЦСКА .