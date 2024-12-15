Андрей Воронцевич вторым в истории Единой лиги ВТБ преодолел отметку 1500 подборов за карьеру
Андрей Воронцевич совершил 1500 подборов за карьеру.
Форвард «Зенита» стал вторым игроком в истории Единой лиги ВТБ, который преодолел отметку 1500 подборов за карьеру. Первым, кому это удалось, был Никита Курбанов (ЦСКА).
В воскресенье «Зенит» на выезде одержал победу над «Енисеем» со счетом 97:69. Воронцевич сделал 3 подбора, увеличив показатель за карьеру до 1501 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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