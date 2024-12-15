Андрей Воронцевич вторым в истории Единой лиги ВТБ преодолел отметку 1500 подборов за карьеру

Андрей Воронцевич совершил 1500 подборов за карьеру.

Форвард «Зенита » стал вторым игроком в истории Единой лиги ВТБ, который преодолел отметку 1500 подборов за карьеру. Первым, кому это удалось, был Никита Курбанов (ЦСКА).

В воскресенье «Зенит» на выезде одержал победу над «Енисеем » со счетом 97:69. Воронцевич сделал 3 подбора, увеличив показатель за карьеру до 1501 подбора.