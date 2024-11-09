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Никита Курбанов: «Устояли, когда УНИКС подобрался вплотную»

Никита Курбанов отметил, что ЦСКА удалось удержать победу в матче с УНИКСом.

— В матче были качели: сначала армейцы уверенно вели, а затем УНИКС сократил отставание до минимума. Как это можно объяснить?

— Очень серьезный и непростой матч. Тем более прошлом сезоне боролись с этим соперником за чемпионство, и сейчас игра была у них дома. Большую часть матча контролировали и были всегда впереди. И очень важно, что устояли, когда УНИКС подобрался вплотную. Мы удержали победу, и это хороший опыт для нас на данном этапе.

— Насколько сложно пришлось без Ивана Ухова, получившего перелом пальца руки?

— Без Вани тяжело. Он всегда держит ключевых игроков соперника, добавляет энергии. Но сегодня все сыграли отлично. Здорово, что каждый вложил в эту игру немножко больше, чтобы как‑то компенсировать его отсутствие, – сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoНикита Курбанов
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
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