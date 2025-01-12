Джей Джей Редик о потере дома из-за пожара: «Не был готов к тому, что увидел. Ничего не осталось»

Джей Джей Редик в шоке от потери дома из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Я не был готов к тому, что увидел. Полное опустошение и разрушение.

Я обошел большую часть местности, там ничего не осталось. Не думаю, что можно быть готовым к чему‑то подобному.

Все, чем мы владеем и что имело для нас значение после 20 лет совместной жизни как пары и 10 лет в качестве родителей, находилось в этом доме. Есть вещи, которые невозможно заменить.

Люди, проживавшие здесь, будут стараться восстановить утраченное. Мы хотим помочь с этим. Ведь церкви, школы, библиотека — все это исчезло. Я не хочу, чтобы люди жалели меня и мою семью. С нами все будет в порядке. Но есть люди, у которых есть проблемы, в том числе со страховкой. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь каждому, кто оказался в беде», – сказал главный тренер «Лейкерс ».