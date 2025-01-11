Джей Джей Редик: «Хотел бы сыграть завтра. Но мы готовы ко всему»

Джей Джей Редик поделился мыслями о ситуации в Лос-Анджелесе.

«Мы готовы ко всему завтра. Будем сотрудничать с НБА , «Сперс», городом и делать то, что нужно. Хочу сыграть завтра, хочу тренировать», – заключил главный тренер «Лейкерс ».

Первый матч серии из 5 домашних игр подряд был отложен в связи с пожарами. Следующие две встречи должны пройти против «Сан-Антонио ».

Редик признался, что был ошарашен картиной разрушений после визита в зону видимости катастрофы и оказался не готов к ней.