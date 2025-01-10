«Решили попробовать вариант с Пламли и Игодаро». «Санз» не выпускали Нуркича в матче с «Хоукс» по решению тренера
«Финикс» усилил слухи по поводу возможного обмена Юсуфа Нуркича.
Центровой «Санз» пропустил матч с «Хоукс» (123:115) по решению тренера, хотя был готов выйти на площадку.
«Решили попробовать вариант с Пламли и Игодаро. Мы всегда ищем то, что может сработать лучше всего», – сказал главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер.
Ходят слухи, что «Санз» намерены обменять боснийского центрового. Недавно он потерял статус игрока стартовой пятерки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуэйна Рэнкина
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