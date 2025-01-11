Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь»

Дрэймонд Грин высказался о драке Юсуфа Нуркича с Наджи Маршаллом.

«Я не совсем понял, что произошло. Он ни с того ни с сего начал спорить и ударил. Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь.

Это произошло ни с того ни с сего, как будто что-то не так у него в жизни. Затем он упал на пол и схватился за лицо. Я был в шоке. И я очень удивился, что парень, которого ударили, получил дисквалификацию на один матч больше», – сказал форвард «Голден Стэйт » в своем подкасте.

Драка случилась во время матча между «Финиксом » и «Далласом » (89:98) в конце декабря. Форвард «Мэверикс» Наджи Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, центровой «Санз» Юсуф Нуркич – на три.