Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь»
Дрэймонд Грин высказался о драке Юсуфа Нуркича с Наджи Маршаллом.
«Я не совсем понял, что произошло. Он ни с того ни с сего начал спорить и ударил. Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь.
Это произошло ни с того ни с сего, как будто что-то не так у него в жизни. Затем он упал на пол и схватился за лицо. Я был в шоке. И я очень удивился, что парень, которого ударили, получил дисквалификацию на один матч больше», – сказал форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.
Драка случилась во время матча между «Финиксом» и «Далласом» (89:98) в конце декабря. Форвард «Мэверикс» Наджи Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, центровой «Санз» Юсуф Нуркич – на три.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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