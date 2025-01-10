Юсуф Нуркич о пропуске матча по решению тренера: «Без комментариев»
Юсуф Нуркич отреагировал на пропуск матча по решению тренера.
Центровой «Финикса» остался на скамейке во встрече с «Атлантой» (123:115), хотя был готов сыграть.
«Без комментариев. Я остаюсь профессионалом и всегда готов помочь команде. Это все», – заявил Нуркич.
Ходят слухи, что «Санз» намерены обменять боснийского центрового. Недавно он потерял статус игрока стартовой пятерки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Келлана Олсона
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