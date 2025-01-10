Юсуф Нуркич о пропуске матча по решению тренера: «Без комментариев»

Юсуф Нуркич отреагировал на пропуск матча по решению тренера.

Центровой «Финикса » остался на скамейке во встрече с «Атлантой» (123:115), хотя был готов сыграть.

«Без комментариев. Я остаюсь профессионалом и всегда готов помочь команде. Это все», – заявил Нуркич .

Ходят слухи, что «Санз» намерены обменять боснийского центрового. Недавно он потерял статус игрока стартовой пятерки.