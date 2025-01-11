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Никола Йокич о болезни: «Чувствую себя намного лучше, чем в последние пару дней»

Никола Йокич рассказал о болезни, из-за которой он пропустил два матча.

«Чувствую себя довольно хорошо. Намного лучше, чем в последние пару дней. Мне становится лучше с каждым днем. Медленно, но становится лучше с каждым днем.

Сегодня чувствовал себя немного более уставшим. Во второй половине матча было намного лучше, чем в первой. В первой половине чуть не умер.

Врачи дали мне много упаковок с какими-то жидкостями, антибиотики и что-то еще, я даже не знаю, что они мне дали. Я просто пью.

Болело все: голова, нос, грудь, горло. Была слабость в теле, так что это было очень странно», – рассказал центровой «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
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