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Адриатическая лига. КРКА – «Морнар Бар», ФМП встретится с «Дубаем»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Словенский клуб КРКА примет черногорский «Морнар Бар», сербский ФМП встретится с представляющим ОАЭ «Дубаем».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 9-0, Дубай ОАЭ – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 7-2, Будучность Черногория – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-3, Спартак Суботица Сербия – 4-3, ФМП Сербия – 4-5, Мега Сербия – 4-5, Студентски центар Черногория – 4-5, Сплит Хорватия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, Борац Чачак Сербия – 3-6, КРКА Словения – 3-6, Цедевита-Олимпия Словения – 3-6, Цибона Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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